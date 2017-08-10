Юрген Клопп о Коутиньо: «Нет цены, за которую мы готовы отпустить его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо, на которого претендует не покинет клуб.

«С финансовой точки зрения нет лимита, нет цены, за которую мы готовы отпустить его.

Наша цель – иметь наилучшую команду. Поэтому мы хотим сохранить наших ребят и приобрести новых. Таков наш план.

Сегодня ни один игрок на планете не является неприкосновенным. Трансфер – это лишь вопрос времени, и если у вас есть возможность, нужно реагировать. Нужно задаться вопросом, а есть ли у вас время отреагировать? Но мы не хотим думать об этом только лишь из-за запроса одной команды. Мы не в такой ситуации.

«Ливерпуль» – не клуб, который должен продавать игроков, и это незыблемо. Так что, в конце концов, не имеет значения, сколько они платят», – сказал Клопп в интервью Sky Germany.

Ранее мерсисайдцы отклонили второе предложение по 25-летнему бразильцу – 85 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли