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    Юрген Клопп о Коутиньо: «Нет цены, за которую мы готовы отпустить его»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо, на которого претендует «Барселона» не покинет клуб.

    «С финансовой точки зрения нет лимита, нет цены, за которую мы готовы отпустить его.

    Наша цель – иметь наилучшую команду. Поэтому мы хотим сохранить наших ребят и приобрести новых. Таков наш план.

    Сегодня ни один игрок на планете не является неприкосновенным. Трансфер – это лишь вопрос времени, и если у вас есть возможность, нужно реагировать. Нужно задаться вопросом, а есть ли у вас время отреагировать? Но мы не хотим думать об этом только лишь из-за запроса одной команды. Мы не в такой ситуации.

    «Ливерпуль» – не клуб, который должен продавать игроков, и это незыблемо. Так что, в конце концов, не имеет значения, сколько они платят», – сказал Клопп в интервью Sky Germany.

    Ранее мерсисайдцы отклонили второе предложение по 25-летнему бразильцу – 85 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

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