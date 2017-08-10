Неймар посоветовал Луану не переходить в «Спартак»

Нападающий «Гремио» Луан Виейра может не перейти в .

24-летний форвард переговорил со своими друзьями и партнерами по олимпийской сборной Бразилии – Неймаром («ПСЖ) и Габриэлом Жезусом ( ), которые посоветовали ему не переезжать в Россию и выбрать более серьезный клуб.

Ранее сообщалось, что трансфер Луана обойдется «Спартаку» в 24,3 миллиона евро. Однако «Ливерпуль» и «Арсенал» включились в борьбу за Луана.