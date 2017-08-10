Неймар посоветовал Луану не переходить в «Спартак»
Нападающий «Гремио» Луан Виейра может не перейти в «Спартак».
24-летний форвард переговорил со своими друзьями и партнерами по олимпийской сборной Бразилии – Неймаром («ПСЖ) и Габриэлом Жезусом («Манчестер Сити»), которые посоветовали ему не переезжать в Россию и выбрать более серьезный клуб.
Ранее сообщалось, что трансфер Луана обойдется «Спартаку» в 24,3 миллиона евро. Однако «Ливерпуль» и «Арсенал» включились в борьбу за Луана.
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