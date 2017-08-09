Трансфер Луана обойдется «Спартаку» в 24,3 млн евро

Форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в .

Красно-белые окончательно согласовали трансфер 24-летнего бразильца за 24,3 миллиона евро.

При этом клуб из Порту-Алегри получит лишь 85% от этой суммы (около 20 млн), поскольку остальными 15% экономических прав на Луана владеет его агент.

В ночь на четверг нападающий проведет последний матч за — с аргентинским «Годой Крус» в Кубке Либертадорес, а в пятницу он должен отправиться в Москву.