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    Трансфер Луана обойдется «Спартаку» в 24,3 млн евро

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак».

    Красно-белые окончательно согласовали трансфер 24-летнего бразильца за 24,3 миллиона евро.

    При этом клуб из Порту-Алегри получит лишь 85% от этой суммы (около 20 млн), поскольку остальными 15% экономических прав на Луана владеет его агент.

    В ночь на четверг нападающий проведет последний матч за «Гремио» — с аргентинским «Годой Крус» в Кубке Либертадорес, а в пятницу он должен отправиться в Москву.

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