Трансфер Луана обойдется «Спартаку» в 24,3 млн евро
Форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак».
Красно-белые окончательно согласовали трансфер 24-летнего бразильца за 24,3 миллиона евро.
При этом клуб из Порту-Алегри получит лишь 85% от этой суммы (около 20 млн), поскольку остальными 15% экономических прав на Луана владеет его агент.
В ночь на четверг нападающий проведет последний матч за «Гремио» — с аргентинским «Годой Крус» в Кубке Либертадорес, а в пятницу он должен отправиться в Москву.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.