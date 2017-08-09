«Спартак» согласовал с «Гремио» трансфер Луана за 20 млн евро
Форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак».
Клуб из Порту-Алегри принял предложение красно-белых по 24-летнему бразильцу в размере 20 миллионов евро.
Для оформления трансфера осталось согласовать лишь детали и получить согласие самого Луана, сообщает Globoesporte.
Ранее стало известно, что нападающий уже согласился перейти в «Спартак».
В борьбе за Луана москвичи опередили «Сампдорию», которая предлагала за игрока 14 млн.
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