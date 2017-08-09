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    «Спартак» согласовал с «Гремио» трансфер Луана за 20 млн евро

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Форвард «Гремио» Луан Виейра близок к переходу в «Спартак».

    Клуб из Порту-Алегри принял предложение красно-белых по 24-летнему бразильцу в размере 20 миллионов евро.

    Для оформления трансфера осталось согласовать лишь детали и получить согласие самого Луана, сообщает Globoesporte.

    Ранее стало известно, что нападающий уже согласился перейти в «Спартак».

    В борьбе за Луана москвичи опередили «Сампдорию», которая предлагала за игрока 14 млн.

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