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    Луан в конце недели пройдет медобследование в Риме для «Спартака»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о ходе переговоров со «Спартаком».

    «Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры.

    Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме. После чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.

    В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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