Луан в конце недели пройдет медобследование в Риме для «Спартака»
Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о ходе переговоров со «Спартаком».
«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры.
Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме. После чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.
В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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