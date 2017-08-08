Луан в конце недели пройдет медобследование в Риме для «Спартака»

Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о ходе переговоров со .

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры.

Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме. После чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.

В 2017 году Луан в 36 матчах за забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

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