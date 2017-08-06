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    «Чемпионат.com»: «Зенит» рассматривает трансфер форварда Луана, которого хочет подписать «Спартак»

    Теги Спартак Зенит Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Нападающий «Гремио» Луан Виейра входит в сферу интересов «Зенита».

    Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность трансфера 24-летнего бразильского форварда. В ближайшие дни «Зенит» определится, делать ли официальное предложение о переходе Луана.

    Президент «Гремио» Ромильдо Болзан рассчитывает, что в случае трансфера Луана клуб сможет оставить его у себя до конца сезона – до декабря.

    Об интересе «Зенита» к Луану стало известно еще в конце июня. При этом агенты бразильца находятся в Москве и ведут переговоры со «Спартаком», который предложил свыше 20 миллионов евро, а «Гремио» требует на 2 миллиона больше.

    С Луаном москвичи предварительно договорились о четырехлетнем контракте. Впрочем, президент «Гремио» говорит, что клуб получал предложение лишь от «Сампдории».

    В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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