Нападающий «Гремио» Луан Виейра входит в сферу интересов .

Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает возможность трансфера 24-летнего бразильского форварда. В ближайшие дни определится, делать ли официальное предложение о переходе Луана.

Президент Ромильдо Болзан рассчитывает, что в случае трансфера Луана клуб сможет оставить его у себя до конца сезона – до декабря.

Об интересе «Зенита» к Луану стало известно еще в конце июня. При этом агенты бразильца находятся в Москве и ведут переговоры со «Спартаком», который предложил свыше 20 миллионов евро, а требует на 2 миллиона больше.

С Луаном москвичи предварительно договорились о четырехлетнем контракте. Впрочем, президент «Гремио» говорит, что клуб получал предложение лишь от «Сампдории».

В 2017 году Луан в 36 матчах за забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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