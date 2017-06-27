«Зенит» сделал предложение «Гремио» по форварду Луану

Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов .

Сообщается, что питерцы уже сделали предложение о трансфере 24-летнего бразильца.

Месяц назад появилась информация о том, что согласился отпустить Луана в «Ливерпуль» за 26 миллиона фунтов. Ранее футболистом также интересовались «Спартак» и «Атлетико».

Прошлым летом Луан выиграл Олимпиаду в составе сборной Бразилии, а в январе дебютировал за национальную команду.

В 9 матчах текущего чемпионата Бразилии форвард забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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