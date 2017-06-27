«Зенит» сделал предложение «Гремио» по форварду Луану
Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов «Зенита».
Сообщается, что питерцы уже сделали предложение о трансфере 24-летнего бразильца.
Месяц назад появилась информация о том, что «Гремио» согласился отпустить Луана в «Ливерпуль» за 26 миллиона фунтов. Ранее футболистом также интересовались «Спартак» и «Атлетико».
Прошлым летом Луан выиграл Олимпиаду в составе сборной Бразилии, а в январе дебютировал за национальную команду.
В 9 матчах текущего чемпионата Бразилии форвард забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
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