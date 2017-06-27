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    «Зенит» сделал предложение «Гремио» по форварду Луану

    Теги Зенит Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов «Зенита».

    Сообщается, что питерцы уже сделали предложение о трансфере 24-летнего бразильца.

    Месяц назад появилась информация о том, что «Гремио» согласился отпустить Луана в «Ливерпуль» за 26 миллиона фунтов. Ранее футболистом также интересовались «Спартак» и «Атлетико».

    Прошлым летом Луан выиграл Олимпиаду в составе сборной Бразилии, а в январе дебютировал за национальную команду.

    В 9 матчах текущего чемпионата Бразилии форвард забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

    Луан и еще 4 наследника Неймара

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