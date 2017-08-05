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    «Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    «Спартак» близок к приобретению форварда «Гремио» Луана.

    Московский клуб согласовал трансфер 24-летнего нападающего, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на источник из Бразилии. Переговоры прошли быстро.

    В 2017 году Луан провел за «Гремио» 36 матчей, на его счету 14 голов во всех турнирах. В январе нападающий сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

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