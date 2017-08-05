«Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана
«Спартак» близок к приобретению форварда «Гремио» Луана.
Московский клуб согласовал трансфер 24-летнего нападающего, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на источник из Бразилии. Переговоры прошли быстро.
В 2017 году Луан провел за «Гремио» 36 матчей, на его счету 14 голов во всех турнирах. В январе нападающий сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0), выйдя на замену во втором тайме.
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