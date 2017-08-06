«Спартак» предложил за Луана свыше 20 млн евро, «Гремио» требует на 2 млн больше

продолжает переговоры с «Гремио» о трансфере форварда .

Сообщается, что красно-белые предложили за 24-летнего бразильца свыше 20 миллионов евро, но клуб из Порту-Алегри требует на 2 млн больше.

При этом хочет сохранить Луана до конца года, тогда как «Спартак» намерен приобрести игрока сейчас.

Трансфер может быть оформлен уже сегодня.

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с Луаном 4-летний контракт.

Его называли новым Неймаром. Теперь его покупает «Спартак»