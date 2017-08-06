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    «Спартак» предложил за Луана свыше 20 млн евро, «Гремио» требует на 2 млн больше

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    «Спартак» продолжает переговоры с «Гремио» о трансфере форварда Луана Виейры.

    Сообщается, что красно-белые предложили за 24-летнего бразильца свыше 20 миллионов евро, но клуб из Порту-Алегри требует на 2 млн больше.

    При этом «Гремио» хочет сохранить Луана до конца года, тогда как «Спартак» намерен приобрести игрока сейчас.

    Трансфер может быть оформлен уже сегодня.

    Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с Луаном 4-летний контракт.

    Его называли новым Неймаром. Теперь его покупает «Спартак»

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