Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о возможном переходе игрока в .

«Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года.

Сейчас представители ведут согласование по сумме трансфера.

Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал агент.

Ранее сообщалось об интересе к Луану со стороны «Ливерпуля» и «Зенита».

В 2017 году Луан в 36 матчах за забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.