Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент: «На следующей неделе Луан перейдет в «Спартак», если не возникнет сложностей»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Луан Виейра

    Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о возможном переходе игрока в «Спартак».

    «Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года.

    Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера.

    Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал агент.

    Ранее сообщалось об интересе к Луану со стороны «Ливерпуля» и «Зенита».

    В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться