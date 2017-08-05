Агент: «На следующей неделе Луан перейдет в «Спартак», если не возникнет сложностей»
Жаир Канту Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана Виейры, рассказал о возможном переходе игрока в «Спартак».
«Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года.
Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера.
Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал агент.
Ранее сообщалось об интересе к Луану со стороны «Ливерпуля» и «Зенита».
В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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