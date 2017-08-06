Куинси Промес о матче с «Зенитом»: «Люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

Полузащитник Куинси Промес высказался о судье матча 4-го тура премьер-лиги с Михаиле Вилкове.

О прошлогоднем матче

«Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи».

О Вилкове

«Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк.

Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.