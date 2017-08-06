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    Куинси Промес о матче с «Зенитом»: «Люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия судьи Михаил Вилков Сергей Сергеевич Иванов Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес высказался о судье матча 4-го тура премьер-лиги с «Зенитом» Михаиле Вилкове.

    О прошлогоднем матче

    «Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи».

    О Вилкове

    «Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди увидят либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк.

    Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца».

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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