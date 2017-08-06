Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против .

«Он игрок . То, что будет происходить с ним, – вопрос к главному тренеру. Думаю, ему стоит играть чуть быстрее.

Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со . Сможет ли он это сделать? Посмотрим.

Думаю, для него «Спартак» – колоссальный раздражитель. Он много говорил о «Спартаке».

Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера», – сказал Фурсенко в программе «Разогрев» на телеканале «Матч! Наш футбол».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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