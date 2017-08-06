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    Сергей Фурсенко: «Дзюба говорил, что оформит дубль, если выпустят со «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «Он игрок «Зенита». То, что будет происходить с ним, – вопрос к главному тренеру. Думаю, ему стоит играть чуть быстрее.

    Артем говорил, что оформит дубль, если выпустят со «Спартаком». Сможет ли он это сделать? Посмотрим.

    Думаю, для него «Спартак» – колоссальный раздражитель. Он много говорил о «Спартаке».

    Конечно, ему хотелось бы выйти и сыграть, но все зависит от тренера», – сказал Фурсенко в программе «Разогрев» на телеканале «Матч! Наш футбол».

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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