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    «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия

    В 4-м туре премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» разгромил «Спартак» (5:1).

    Петербургская команда в первых 4 турах набрала 12 очков из 12 возможных. На счету «Спартака» 5 очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

    Зенит – Спартак 5:1 (2:0, 3:1)
    Дата проведения
    6 августа, 20.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 36 Кокорин, 2:0 – 45 Ерохин, 3:0 – 57 Кришито, 4:0 – 63 Кузяев, 4:1 – 71, пенальти Промес, 5:1 – 77, автогол Ребров.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Паредес, Шатов (Жирков, 80), Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
    СпартакРебров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Зе Луиш, 57), Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Джикия (27), Глушаков (34), Паредес (40), Комбаров (45), Фернандо (89), Терентьев (90).
    Удаления:
    Смольников (90), Луис Адриано (90).

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