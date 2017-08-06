«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1

В 4-м туре премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» разгромил «Спартак» (5:1).

Петербургская команда в первых 4 турах набрала 12 очков из 12 возможных. На счету «Спартака» 5 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

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Статистика РФПЛ