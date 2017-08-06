«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1
В 4-м туре премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» разгромил «Спартак» (5:1).
Петербургская команда в первых 4 турах набрала 12 очков из 12 возможных. На счету «Спартака» 5 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «Крестовский»
- Голы:
- 1:0 – 36 Кокорин, 2:0 – 45 Ерохин, 3:0 – 57 Кришито, 4:0 – 63 Кузяев, 4:1 – 71, пенальти Промес, 5:1 – 77, автогол Ребров.
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Паредес, Шатов (Жирков, 80), Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Зе Луиш, 57), Луис Адриано.
- Предупреждения:
- Джикия (27), Глушаков (34), Паредес (40), Комбаров (45), Фернандо (89), Терентьев (90).
- Удаления:
- Смольников (90), Луис Адриано (90).
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