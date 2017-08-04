Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    УЕФА открыл дело против «Легии» за баннер о Варшавском восстании

    Теги Лига Европы УЕФА Легия болельщики фото Астана

    УЕФА может наказать «Легию» по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Астаной» (1:0, первая игра – 1:3).

    В отношении польского клуба открыто дисциплинарное дело по двум статьям – нарушение правил безопасности (лестницы на стадионе были заблокированы) и запрещенный баннер. Дело будет рассмотрено 17 августа.

    Болельщики хозяев вывесили огромный баннер в память о Варшавском восстании (1 августа – 2 октября 1944 года), когда немцы убили 160 тысяч человек.

    Невероятный перфоманс фанатов «Легии»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться