УЕФА открыл дело против «Легии» за баннер о Варшавском восстании

УЕФА может наказать «Легию» по итогам ответного матча 3-го квалификационного раунда с «Астаной» (1:0, первая игра – 1:3).

В отношении польского клуба открыто дисциплинарное дело по двум статьям – нарушение правил безопасности (лестницы на стадионе были заблокированы) и запрещенный баннер. Дело будет рассмотрено 17 августа.

Болельщики хозяев вывесили огромный баннер в память о Варшавском восстании (1 августа – 2 октября 1944 года), когда немцы убили 160 тысяч человек.

Невероятный перфоманс фанатов «Легии»