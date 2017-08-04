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    FIFPro: «Трансферные правила нужно срочно пересмотреть и положить конец безумию»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания ФИФА Неймар Тео ван Сеггелен FIFPro

    Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Тео ван Сеггелен выступил с заявлением относительно трансфера форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    «FIFPro призывает Еврокомиссию отследить поток денег через трансферы на территории Евросоюза, чтобы понять их влияние на конкурентоспособность в регионе.

    Рекордный трансфер Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» – последний пример того, как футбол все больше становится сферой избранной группы богачей, в основном европейских клубов.

    Учитывая, что в футболе большая финансовая активность отмечается в Европе, где между клубами совершаются серьезные сделки, FIFPro просит Европейскую комиссию начать тщательное изучение трансферных правил, одобренных в 2001 году. Сейчас правила нужно срочно пересмотреть.

    Реформа существующих трансферных правил – приоритет для FIFPro. Мы хотим защитить права игроков как работников и обеспечить наилучшие интересы игры.

    Как показывает исследование, огромные суммы в футболе, сосредоточенные в нескольких клубах или лигах, – это ловушка. Их можно перераспределять более эффективно и справедливо.

    FIFPro утверждает, что завышенный и искаженный рынок, в основе которого рост сумм за трансферы игроков, помог разрушить конкурентную среду. Трансферные правила, регулируемые ФИФА, являются антиконкурентными, необоснованными и незаконными.

    Юридическая жалоба FIFPro в Еврокомиссию, поданная в конце 2015 года, призвана помочь сбалансировать футбол и положить конец безумию на трансферном рынке на благо игры, всех игроков, клубов и болельщиков», – сказал ван Сеггелен.

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