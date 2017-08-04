Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Неймар: «Приехал в Париж ради нового вызова, а не потому, что не чувствовал себя звездой в «Барселоне»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар на пресс-конференции по случаю перехода из «Барселоны» назвал причины ухода из клуба.

    «Я очень рад, спасибо за новый вызов. Париж – прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов и сердце привело сюда.

    Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал.

    «Барселона» – это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня приняли», — сказал Неймар.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться