Новичок нападающий Неймар на пресс-конференции по случаю перехода из «Барселоны» назвал причины ухода из клуба.

«Я очень рад, спасибо за новый вызов. Париж – прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов и сердце привело сюда.

Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал.

– это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня приняли», — сказал .