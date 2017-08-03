Форвард Неймар передал впечатления после перехода из «Барселоны» в .

«Я крайне рад присоединиться к «ПСЖ». Со времени моего переезда в Европу этот клуб всегда был одним из наиболее конкурентоспособных и амбициозных. А самый большой вызов, сильнее всего мотивировавший меня перейти в новую команду, – это задача помочь «ПСЖ» завоевать титулы, которые нужны болельщикам.

Амбиции «ПСЖ» привлекли меня в этот клуб. Я провел четыре сезона в Европе и чувствую себя готовым принять вызов. С сегодняшнего момента буду делать все возможное, чтобы помогать новым партнерам, открывать новые горизонты для моего клуба и приносить счастье миллионам болельщиков «ПСЖ» по всему миру», – сказал нападающий.

Неймар – в «ПСЖ». Официально