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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «С огромной радостью и гордостью приветствуем Неймара»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи дал комментарии по поводу перехода нападающего Неймара.

    «Мы с огромной радостью и гордостью приветствуем Неймара в «ПСЖ». Это один из самых лучших игроков мира. Менталитет победителя, сила характера и лидерский настрой сделали его великолепным футболистом.

    Неймар привнесет очень позитивную энергию в «ПСЖ». За шесть лет мы выстроили весьма амбициозный проект, и это уже вывело нас на высочайший уровень французского и европейского футбола. После подписания Неймара и с поддержкой верных болельщиков «ПСЖ» я уверен, что мы подойдем еще ближе к реализации самых смелых мечтаний», – сказал функционер.

    Неймар – в «ПСЖ». Официально

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