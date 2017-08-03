Президент Нассер Аль-Хелайфи дал комментарии по поводу перехода нападающего .

«Мы с огромной радостью и гордостью приветствуем Неймара в «ПСЖ». Это один из самых лучших игроков мира. Менталитет победителя, сила характера и лидерский настрой сделали его великолепным футболистом.

Неймар привнесет очень позитивную энергию в «ПСЖ». За шесть лет мы выстроили весьма амбициозный проект, и это уже вывело нас на высочайший уровень французского и европейского футбола. После подписания Неймара и с поддержкой верных болельщиков «ПСЖ» я уверен, что мы подойдем еще ближе к реализации самых смелых мечтаний», – сказал функционер.

Неймар – в «ПСЖ». Официально