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    Артем Дзюба: «Дал Кокорину фору»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Лига Европы Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бней Иегудой» (2:0) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал гол своего партнера по атаке Александра Кокорина.

    Ранее главный тренер питерцев Роберто Манчини заявил, что Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон.

    – 2 гола из 35 уже забили.

    – Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом — я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь, — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

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