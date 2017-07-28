Форвард Артем Дзюба после победы над «Бней Иегудой» (2:0) в первом матче 3-го отборочного раунда прокомментировал гол своего партнера по атаке Александра Кокорина.

Ранее главный тренер питерцев Роберто Манчини заявил, что Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон.

– 2 гола из 35 уже забили.

– Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом — я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь, — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

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