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    Сергей Фурсенко: «Кокорин и Дзюба точно себя реализуют в этом сезоне»

    Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Лига Европы Александр Кокорин Бней Иегуда

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу команды в матче квалификации Лиги Европы над «Бней-Иегудой» (2:0).

    — Манчини поставил задачу для Дзюбы и Кокорина забить 35 мячей на двоих. Как думаете, смогут они это сделать?

    — Мне нравится, что есть положительная динамика. Мне кажется, что ребята себя реализуют в этом сезоне точно.

    — Вам не кажется, что Кришито при итальянском тренере становится лидером команды?

    — Вне всякого сомнения, но мне кажется, что вся команда становится совершенно другой. Она более энергичная, нацеленная на гол и объединена идеей. И очень хорошая атмосфера внутри.

    — Не удивило ли, что зенитовских болельщиков сегодня было чуть ли не больше, чем израильских?

    — Здесь исторически всегда есть болельщики «Зенита», есть местные объединения. Поэтому это нормально, – сказал Фурсенко.

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