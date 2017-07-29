Евгений Гинер о возможном появлении Дзюбы в ЦСКА: «Воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможность появления в клубе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Говорят, что Дзюба не подходит под игровую модель Манчини. Если появится возможность, возьмете его в аренду? Или, следуя традициям ЦСКА, не станете приобретать спартаковских воспитанников?

– Я не знаю Дзюбу как человека. Мы просто с ним не знакомы. В то же время не могу оценивать его по игровым качествам – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Футбол – командный вид спорта. Если футболист подходит под конкретную команду, он хорош.

А возьмем, например, Месси. Фантастический исполнитель, лучший в мире. Но где гарантия, что он себя проявит так же ярко, к примеру, в «Манчестер Юнайтед», как в «Барселоне»? Того же Дзюбу должен оценивать Манчини, а не я.

– Хорошо. Теоретически переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА возможен?

– Думаю, нет. На моей памяти, воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал». Был случай с Фигу, но он не из академии каталонского клуба, да еще и не испанец.