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    Евгений Гинер о возможном появлении Дзюбы в ЦСКА: «Воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал»

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба Евгений Гинер Премьер-лига Россия

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможность появления в клубе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Говорят, что Дзюба не подходит под игровую модель Манчини. Если появится возможность, возьмете его в аренду? Или, следуя традициям ЦСКА, не станете приобретать спартаковских воспитанников?

    – Я не знаю Дзюбу как человека. Мы просто с ним не знакомы. В то же время не могу оценивать его по игровым качествам – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Футбол – командный вид спорта. Если футболист подходит под конкретную команду, он хорош.

    А возьмем, например, Месси. Фантастический исполнитель, лучший в мире. Но где гарантия, что он себя проявит так же ярко, к примеру, в «Манчестер Юнайтед», как в «Барселоне»? Того же Дзюбу должен оценивать Манчини, а не я.

    – Хорошо. Теоретически переход бывшего спартаковца Дзюбы в ЦСКА возможен?

    – Думаю, нет. На моей памяти, воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал». Был случай с Фигу, но он не из академии каталонского клуба, да еще и не испанец.

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