Окружение Неймара требует гарантий, что трансфер в «ПСЖ» не нарушит правил ФФП
Окружение нападающего «Барселоны» Неймара намерено получить гарантии перед переходом игрока в «ПСЖ», что трансфер не нарушит правила финансового фэйр-плей УЕФА.
Отсутствие официальных заявлений со стороны любой из сторон говорит о том, что сделка пока не оформлена, однако близка к этому, утверждает As со ссылкой на Radio Monte Carlo во Франции.
С учетом того, что «ПСЖ» должен будет заплатить 222 миллиона евро, бразилец и его представители хотят быть уверены, что когда УЕФА начнет изучать трансфер, за этим не последуют санкции.
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