Окружение Неймара требует гарантий, что трансфер в «ПСЖ» не нарушит правил ФФП

Окружение нападающего «Барселоны» Неймара намерено получить гарантии перед переходом игрока в , что трансфер не нарушит правила финансового фэйр-плей .

Отсутствие официальных заявлений со стороны любой из сторон говорит о том, что сделка пока не оформлена, однако близка к этому, утверждает As со ссылкой на Radio Monte Carlo во Франции.

С учетом того, что должен будет заплатить 222 миллиона евро, бразилец и его представители хотят быть уверены, что когда начнет изучать трансфер, за этим не последуют санкции.

Неймар уйдет в «ПСЖ»? Все запутались, а мы объясним