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    Окружение Неймара требует гарантий, что трансфер в «ПСЖ» не нарушит правил ФФП

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей

    Окружение нападающего «Барселоны» Неймара намерено получить гарантии перед переходом игрока в «ПСЖ», что трансфер не нарушит правила финансового фэйр-плей УЕФА.

    Отсутствие официальных заявлений со стороны любой из сторон говорит о том, что сделка пока не оформлена, однако близка к этому, утверждает As со ссылкой на Radio Monte Carlo во Франции.

    С учетом того, что «ПСЖ» должен будет заплатить 222 миллиона евро, бразилец и его представители хотят быть уверены, что когда УЕФА начнет изучать трансфер, за этим не последуют санкции.

    Неймар уйдет в «ПСЖ»? Все запутались, а мы объясним

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