Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА
Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.
Об этом сообщает французский портал Canal-supporters.
Все службы парижского клуба уже готовы к проведению торжественных мероприятий, связанных с переходом 25-летнего бразильца.
Трансфер Неймара в «ПСЖ» состоится, несмотря на попытки влиятельного руководства «Барселоны» оказать давление на УЕФА, чтобы парижане не смогли активировать опцию выкупа игрока за 222 миллиона евро.
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