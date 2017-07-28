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    Canal-supporters: Неймар перейдет в «ПСЖ» на следующей неделе, несмотря на давление «Барселоны» на УЕФА

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «ПСЖ» на следующей неделе.

    Об этом сообщает французский портал Canal-supporters.

    Все службы парижского клуба уже готовы к проведению торжественных мероприятий, связанных с переходом 25-летнего бразильца.

    Трансфер Неймара в «ПСЖ» состоится, несмотря на попытки влиятельного руководства «Барселоны» оказать давление на УЕФА, чтобы парижане не смогли активировать опцию выкупа игрока за 222 миллиона евро.

    Неймар после матча с «Реалом» отправится в Китай на мероприятие Nike

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