«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар определился с будущим не позднее следующей недели

Руководство потребовало от форварда «Барселоны» Неймара принять решение о своем будущем как можно скорее.

Парижане хотят получить окончательный ответ от футболиста не позднее следующей недели, когда у «Барсы» и закончатся предсезонные турне по США.

Ранее сообщалось, что согласовал с «ПСЖ» контракт и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить клуб. Сумма трансфера может составить 222 миллиона евро, такова сумма выкупа, прописанная в его контракте.

Неймар уйдет в «ПСЖ»? Все запутались, а мы объясним