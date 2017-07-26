«ПСЖ» хочет, чтобы Неймар определился с будущим не позднее следующей недели
Руководство «ПСЖ» потребовало от форварда «Барселоны» Неймара принять решение о своем будущем как можно скорее.
Парижане хотят получить окончательный ответ от футболиста не позднее следующей недели, когда у «Барсы» и «ПСЖ» закончатся предсезонные турне по США.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить клуб. Сумма трансфера может составить 222 миллиона евро, такова сумма выкупа, прописанная в его контракте.
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