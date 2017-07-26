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    Пике о фразе «Неймар остается»: «Это было мое личное мнение»

    Теги ПСЖ Барселона Жерар Пике лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике пояснил свое высказывание о форварде команды Неймаре, который может перейти в «ПСЖ».

    На днях Пике разместил в твиттере свою фотографию с бразильцем и написал: «Он остается».

    «Это было мое личное мнение. Единственный, кто может говорить о его будущем, — это сам Неймар. Я бы хотел, чтобы он остался, поэтому загрузил эту фотографию.

    В любом случае, я бы понял его желание перейти в другую команду, чтобы стать там лидером, ведь в «Барселоне» играет лучший игрок мира Месси», — сказал Пике.

    Окружение Неймара недовольно словами Пике о том, что бразилец остается в «Барселоне»

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    Надо ли Неймару уходить из «Барсы»?

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