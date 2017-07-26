Вице-президент Вадим Васильев высказался по ситуации с форвардом .

«Могу вас заверить: у нас нет никаких договоренностей ни с , ни с каким-либо другим клубом. У нас очень высокие запросы, это правда. Но Мбаппе – самая большая надежда европейского футбола, его хотят все топ-клубы.

Это нормально, что в медиа такое внимание к нему, но у нас остается все та же цель: мы обсуждаем продление контракта, которое впишется в финансовую систему развития клуба. Надеюсь, мы к этому придем. Не стоит нагнетать.

Это очень важное решение для Килиана, возможно, главное в его жизни. Не нужно его торопить, пусть пройдет время. Он испытывает слишком большое давление со стороны медиа. Не забывайте, ему всего 18 лет. С этим нелегко справляться, но он молодец, я его поздравляю.

Важно, чтобы решение принималось в состоянии спокойствия. Повторюсь: никаких договоренностей с другим клубом нет, хочет продлить контракт», – сказал Васильев.

Ранее сообщалось, что согласовал трансфер игрока с «Реалом».

Мбаппе в «Реале» за 180 млн. Это вот-вот случится