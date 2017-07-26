Вадим Васильев: «Нет никаких договоренностей по Мбаппе ни с «Реалом», ни с каким-то иным клубом»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказался по ситуации с форвардом Килианом Мбаппе.
«Могу вас заверить: у нас нет никаких договоренностей ни с «Реалом», ни с каким-либо другим клубом. У нас очень высокие запросы, это правда. Но Мбаппе – самая большая надежда европейского футбола, его хотят все топ-клубы.
Это нормально, что в медиа такое внимание к нему, но у нас остается все та же цель: мы обсуждаем продление контракта, которое впишется в финансовую систему развития клуба. Надеюсь, мы к этому придем. Не стоит нагнетать.
Это очень важное решение для Килиана, возможно, главное в его жизни. Не нужно его торопить, пусть пройдет время. Он испытывает слишком большое давление со стороны медиа. Не забывайте, ему всего 18 лет. С этим нелегко справляться, но он молодец, я его поздравляю.
Важно, чтобы решение принималось в состоянии спокойствия. Повторюсь: никаких договоренностей с другим клубом нет, «Монако» хочет продлить контракт», – сказал Васильев.
Ранее сообщалось, что «Монако» согласовал трансфер игрока с «Реалом».
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