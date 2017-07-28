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    Sport.es: «Барселона» провела переговоры с Мбаппе

    Теги Монако Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

    Сообщается, что каталонцы встретились с представителями 18-летнего форварда. «Барса» работает над заменой нападающего Неймара, который близок к переходу в ПСЖ.

    На встрече было объявлено, что француз не давал согласия на переход в «Реал» и готов пойти на трансфер лишь в тот клуб, который даст гарантии игры в стартовом составе.

    Подробную статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.

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