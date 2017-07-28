не оставляет попыток приобрести нападающего «Монако» .

Сообщается, что каталонцы встретились с представителями 18-летнего форварда. «Барса» работает над заменой нападающего , который близок к переходу в ПСЖ.

На встрече было объявлено, что француз не давал согласия на переход в и готов пойти на трансфер лишь в тот клуб, который даст гарантии игры в стартовом составе.

Подробную статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.