Sport.es: «Барселона» провела переговоры с Мбаппе
«Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
Сообщается, что каталонцы встретились с представителями 18-летнего форварда. «Барса» работает над заменой нападающего Неймара, который близок к переходу в ПСЖ.
На встрече было объявлено, что француз не давал согласия на переход в «Реал» и готов пойти на трансфер лишь в тот клуб, который даст гарантии игры в стартовом составе.
Подробную статистику Мбаппе можно посмотреть здесь.
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