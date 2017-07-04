«ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату до уплаты налогов в 2 раза больше, чем «Реал»

заинтересован в приобретении нападающего «Монако» .

По информации испанского телеканала Telecinco, парижане предлагают французскому футболисту зарплату до уплаты налогов в два раза больше, чем , – 12 миллионов евро в год. Испанский клуб готов предложить 18-летнему игроку лишь 6 миллионов, при этом стоит отметить, что подоходный налог во Франции и Испании около 45%.

Отец Мбаппе также пытается склонить своего сына к переходу в «ПСЖ», клуб из их родного города. Впрочем, сам игрок еще не определился со своим будущем. Вполне вероятно, что он останется в еще на сезон.