«ПСЖ» предлагает Мбаппе зарплату до уплаты налогов в 2 раза больше, чем «Реал»
«ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
По информации испанского телеканала Telecinco, парижане предлагают французскому футболисту зарплату до уплаты налогов в два раза больше, чем «Реал», – 12 миллионов евро в год. Испанский клуб готов предложить 18-летнему игроку лишь 6 миллионов, при этом стоит отметить, что подоходный налог во Франции и Испании около 45%.
Отец Мбаппе также пытается склонить своего сына к переходу в «ПСЖ», клуб из их родного города. Впрочем, сам игрок еще не определился со своим будущем. Вполне вероятно, что он останется в «Монако» еще на сезон.
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