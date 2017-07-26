Главный тренер «Манчестер Сити» поделился планами о трансфере нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Игрок по-прежнему находится в . Все может случиться. Мы смотрим на многих других игроков. Трансферное окно заканчивается 31 августа, что плохо для тренеров. Премьер-лига начинается 12 августа, и окно все еще будет открыто. Это нехорошо для всех клубов.

У не больше денег на покупку игроков, чем у «Ман Сити». В Лиге Чемпионов есть много команд, которые играют в премьер-лиге. Хорошие игроки всегда важны, и мы всегда стараемся привлечь лучших. Мы прошли долгий путь, но чтобы добраться до уровня «Барселоны» и «Реала», нам просто нужно время», – сказал Гвардиола.

Хосеп Гвардиола: «Пару лет назад я не мог представить, что за игрока будут платить 100-120 миллионов»

Гвардиола потратил на трансферы за карьеру 1 млрд евро