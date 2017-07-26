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    Хосеп Гвардиола: «У «Реала» не больше денег на покупку игроков, чем у «Ман Сити»

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Хосеп Гвардиола Килиан Мбаппе

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился планами о трансфере нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

    «Игрок по-прежнему находится в «Монако». Все может случиться. Мы смотрим на многих других игроков. Трансферное окно заканчивается 31 августа, что плохо для тренеров. Премьер-лига начинается 12 августа, и окно все еще будет открыто. Это нехорошо для всех клубов.

    У «Реала» не больше денег на покупку игроков, чем у «Ман Сити». В Лиге Чемпионов есть много команд, которые играют в премьер-лиге. Хорошие игроки всегда важны, и мы всегда стараемся привлечь лучших. Мы прошли долгий путь, но чтобы добраться до уровня «Барселоны» и «Реала», нам просто нужно время», – сказал Гвардиола.

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