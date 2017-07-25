«Барселона» рассматривает Инсинье и Дибалу как замену Неймару

заинтересована в атакующих игроках из серии А.

Каталонский клуб рассматривает нападающего Пауло Дибалу и полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье в качестве замены форварду , который близок к переходу в «ПСЖ».

«Барселона» может потратить на укрепление состава деньги, полученные от продажи бразильца. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за него 222 миллиона евро, такая сумма отступных указана в контракте Неймара.

Дибала и Инсинье в апреле продлили соглашения со своими клубами. Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года.