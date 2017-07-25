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    «Барселона» рассматривает Инсинье и Дибалу как замену Неймару

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Наполи Неймар Лоренцо Инсинье Пауло Дибала

    «Барселона» заинтересована в атакующих игроках из серии А.

    Каталонский клуб рассматривает нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу и полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье в качестве замены форварду Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ».

    «Барселона» может потратить на укрепление состава деньги, полученные от продажи бразильца. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за него 222 миллиона евро, такая сумма отступных указана в контракте Неймара.

    Дибала и Инсинье в апреле продлили соглашения со своими клубами. Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года.

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