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    Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо, «Ливерпуль» требует 100 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» ведет работу по приобретению у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Представители каталонского клуба прибыли в Лондон на переговоры и считают, что сделку можно согласовать, несмотря на нежелание «Ливерпуля» расставаться с игроком.

    Мерсисайдцы могут продать бразильского хавбека, но на данный момент только за сумму не менее 100 миллионов евро. Переговоры продолжаются.

    «Барселона» давно заинтересована в Коутиньо, однако переговоры были приторможены из-за работы каталонцев по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

    Сейчас руководство сине-гранатовых рассчитывает договориться о приобретении Коутиньо примерно за 80 миллионов евро.

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