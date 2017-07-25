Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо, «Ливерпуль» требует 100 млн евро
«Барселона» ведет работу по приобретению у «Ливерпуля» полузащитника Филиппе Коутиньо.
Представители каталонского клуба прибыли в Лондон на переговоры и считают, что сделку можно согласовать, несмотря на нежелание «Ливерпуля» расставаться с игроком.
Мерсисайдцы могут продать бразильского хавбека, но на данный момент только за сумму не менее 100 миллионов евро. Переговоры продолжаются.
«Барселона» давно заинтересована в Коутиньо, однако переговоры были приторможены из-за работы каталонцев по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
Сейчас руководство сине-гранатовых рассчитывает договориться о приобретении Коутиньо примерно за 80 миллионов евро.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.