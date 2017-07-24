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    Окружение Неймара недовольно словами Пике о том, что бразилец остается в «Барселоне»

    Теги ПСЖ Барселона Жерар Пике лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Фотография защитника «Барселоны» Жерара Пике с форвардом Неймаром, опубликованная на странице испанца в инстаграме, вызвала недоумение у представителей бразильца.

    Окружение Неймара недовольно подписью к фото: «Он остается». По информации источника, 25-летний бразилец еще не определился со своим будущим, поэтому делать такие заявления во время переговоров с «ПСЖ» некорректно.

    «ПСЖ» может выплатить 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев

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