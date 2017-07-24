Окружение Неймара недовольно словами Пике о том, что бразилец остается в «Барселоне»

Фотография защитника «Барселоны» Жерара Пике с форвардом Неймаром, опубликованная на странице испанца в инстаграме, вызвала недоумение у представителей бразильца.

Окружение недовольно подписью к фото: «Он остается». По информации источника, 25-летний бразилец еще не определился со своим будущим, поэтому делать такие заявления во время переговоров с некорректно.

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