Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о ситуации с форвардом , который может перейти в «ПСЖ».

«Настало время слухов, и мы понимаем это. Неймар с нами, нам нравится его игра и атмосфера, которую он привносит в раздевалку.

Я не разговаривал с ним по поводу его будущего — мы обсуждали тактические вопросы. Мы полностью рассчитываем на него.

Я справляюсь с новой должностью, но есть определенные ожидания. Матч против «Ювентуса» будет неофициальным, но я жду, что команда будет бороться. Каждый день я узнаю об игроках все больше.

Нас ждет первый матч предсезонной подготовки, и понятно, что мы еще не набрали скорость. Я разделю игровое время между всеми футболистами.

Дибала? Нам всем нравятся хорошие игроки, но больше всего я люблю своих футболистов. Если приобретаешь кого-то, то ты должен знать, что этот игрок усилит состав», — сказал Вальверде.