Эрнесто Вальверде: «Неймар с нами, и мы полностью на него рассчитываем»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о ситуации с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ».
«Настало время слухов, и мы понимаем это. Неймар с нами, нам нравится его игра и атмосфера, которую он привносит в раздевалку.
Я не разговаривал с ним по поводу его будущего — мы обсуждали тактические вопросы. Мы полностью рассчитываем на него.
Я справляюсь с новой должностью, но есть определенные ожидания. Матч против «Ювентуса» будет неофициальным, но я жду, что команда будет бороться. Каждый день я узнаю об игроках все больше.
Нас ждет первый матч предсезонной подготовки, и понятно, что мы еще не набрали скорость. Я разделю игровое время между всеми футболистами.
Дибала? Нам всем нравятся хорошие игроки, но больше всего я люблю своих футболистов. Если приобретаешь кого-то, то ты должен знать, что этот игрок усилит состав», — сказал Вальверде.
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