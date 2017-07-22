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    Эрнесто Вальверде: «Неймар с нами, и мы полностью на него рассчитываем»

    Теги ПСЖ Ювентус Барселона Эрнесто Вальверде лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Пауло Дибала

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о ситуации с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ».

    «Настало время слухов, и мы понимаем это. Неймар с нами, нам нравится его игра и атмосфера, которую он привносит в раздевалку.

    Я не разговаривал с ним по поводу его будущего — мы обсуждали тактические вопросы. Мы полностью рассчитываем на него.

    Я справляюсь с новой должностью, но есть определенные ожидания. Матч против «Ювентуса» будет неофициальным, но я жду, что команда будет бороться. Каждый день я узнаю об игроках все больше.

    Нас ждет первый матч предсезонной подготовки, и понятно, что мы еще не набрали скорость. Я разделю игровое время между всеми футболистами.

    Дибала? Нам всем нравятся хорошие игроки, но больше всего я люблю своих футболистов. Если приобретаешь кого-то, то ты должен знать, что этот игрок усилит состав», — сказал Вальверде.

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