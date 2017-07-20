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    Жозеп Бартомеу: «Невозможно заплатить отступные за Неймара, не нарушив правила ФФП»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу заявил, что не намерен отпускать форварда Неймара в «ПСЖ».

    «Неймар не актив на трансферном рынке. У него контракт еще на четыре года. Он часть нашей команды и часть атакующего трезубца.

    Его сумму выкупа невозможно активировать, если ты не хочешь нарушить правила финансового фэйр-плей. Конечно, если кто-то не хочет соответствовать фэйр-плей, то можно активировать опцию», — заявил Бартомеу.

    Сумма выкупа, прописанная в контракте Неймара – 222 миллиона евро. Сообщалось, что ее намерен активировать «ПСЖ».

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