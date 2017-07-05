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    Виталий Мутко о телеправах на ЧМ-2018 : «Мы не можем купить их за 110 миллионов долларов. Максимум – 38-40»

    Теги Виталий Мутко бизнес телевидение ФИФА ЧМ-2018

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал, какую сумма может заплатить Россия за права на трансляцию матчей ЧМ-2018.

     «Нам поставили цену в 110 миллионов [долларов] за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем.

    Максимум – 38-40 миллионов за чемпионат мира и все турниры ФИФА за четырехлетие», – сказал Мутко.

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

    Напомним, что российские телеканалы купили права на показ матчей Кубка конфедераций за 4 миллиона евро.

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