Виталий Мутко о телеправах на ЧМ-2018 : «Мы не можем купить их за 110 миллионов долларов. Максимум – 38-40»

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, какую сумма может заплатить Россия за права на трансляцию матчей .

«Нам поставили цену в 110 миллионов [долларов] за чемпионат мира. Мы за эти деньги купить не можем.

Максимум – 38-40 миллионов за чемпионат мира и все турниры за четырехлетие», – сказал Мутко.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Напомним, что российские телеканалы купили права на показ матчей Кубка конфедераций за 4 миллиона евро.