Стали известны финансовые условия, на которых консорциум российских телекомпаний («Первый канал», ВГТРК и ) договорился с ФИФА о приобретении прав на показ Кубка конфедераций-2017.

Сообщается, что изначально Международная федерация футбола рассчитывала продать российским телеканалам права сразу на два турнира (КК и ЧМ-2018) на общую сумму 120 миллионов долларов. Однако в последний момент стороны решили, что пакетной сделки не будет, и согласовали лишь стоимость показа Кубка конфедераций за примерно 4 миллиона евро.

За ЧМ-2018 консорциум готов заплатить не более 37 миллионов долларов.

«Даже в этой ситуации телекомпании могут не окупить права. По нашим расчетам, мы можем собрать за счет рекламы и спонсорства около 30 миллионов долларов. Но по чемпионату мира есть политическое решение, его нужно обязательно показать», — рассказал «Ведомостям» источник, близкий к переговорам.

ФИФА: «Контракта нет, переговоры по телеправам на КК-2017 и ЧМ-2018 еще продолжаются»

Виталий Мутко: «Пока купили права только на Кубок конфедераций. Заплатили не 120 млн долларов, а гораздо меньше»