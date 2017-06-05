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    «Ведомости»: российские телеканалы купили права на КК за 4 млн евро и готовы заплатить за ЧМ-2018 не более 37 млн долларов

    Теги бизнес телевидение ФИФА Первый канал ЧМ-2018 Кубок конфедераций ВГТРК Матч ТВ

    Стали известны финансовые условия, на которых консорциум российских телекомпаний («Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ») договорился с ФИФА о приобретении прав на показ Кубка конфедераций-2017.

    Сообщается, что изначально Международная федерация футбола рассчитывала продать российским телеканалам права сразу на два турнира (КК и ЧМ-2018) на общую сумму 120 миллионов долларов. Однако в последний момент стороны решили, что пакетной сделки не будет, и согласовали лишь стоимость показа Кубка конфедераций за примерно 4 миллиона евро.

    За ЧМ-2018 консорциум готов заплатить не более 37 миллионов долларов.

    «Даже в этой ситуации телекомпании могут не окупить права. По нашим расчетам, мы можем собрать за счет рекламы и спонсорства около 30 миллионов долларов. Но по чемпионату мира есть политическое решение, его нужно обязательно показать», — рассказал «Ведомостям» источник, близкий к переговорам.

    ФИФА: «Контракта нет, переговоры по телеправам на КК-2017 и ЧМ-2018 еще продолжаются»

    Виталий Мутко: «Пока купили права только на Кубок конфедераций. Заплатили не 120 млн долларов, а гораздо меньше»

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