Станислав Черчесов о зависимости уровня сборной от лимита: «Лимит есть во всех странах, футболист должен сам стремиться»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.
– Вся сборная России – из РФПЛ. Это проблема?
– В одном интервью я говорил. «Если…». Хотя я слово «если» не люблю, но это не имеет значения. Когда-то у нас 85% были легионерами. Но мы так же не выходили из группы. Я бы не ставил во главу угла. Это не проблема. Это ситуация.
– Игроки защищены лимитом – это зло?
– Я смотрю просто: неужели игрок X работает над собой, потому что есть конкуренция? Акинфеев должен конкурировать с Нойером, Буффоном, а не быть чуть лучше того, кто рядом с тобой. Есть самомотивация.
– У нынешних игроков она есть?
– Мы стараемся это отслеживать. Мы внимательно за этим следили. Кто мотивирует Роналду?
– Месси.
– Ну это наверное... Мы приходим к этому вопросу потому что упускаем какие-то глобальные вещи. Роналду выиграл примеру, ЛЧ, дети у него могут родиться. Человек приехал отыграл турнир. Санчес, Видаль – их кто-то просит, мотивирует? На это надо обращать внимание.
– То есть лимит не виноват? Уровень сборной не зависит от лимита?
– Лимит есть во всех странах. Не надо все сводить. Футболист должен сам стремиться, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.