Станислав Черчесов об ошибке Акинфеева в игре с Мексикой: «После таких игр надо по-мужски промолчать. Тема закрыта»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об ошибке голкипера Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).
- Судьбу матча с Мексикой решила ошибка Акнифеева. Почему так вышло?
– Как я не люблю слово «почему». Как будто в первом классе. Вы употребляете слово «ошибка», а мы употребляем слово во вратарском сленге «просчет».
Не хочу рассуждать про игроков. Мы не делим игроков. Иначе не будет команды. Мы привыкли работать так, чтобы футболист знал, что мы его поддерживаем.
- Как вы поддержали коллегу?
– После таких игр иногда надо по-мужски промолчать. Тема закрыта. Идем дальше. Главное – профессиональная реакция.
- У Игоря она такая?
– До сегодняшнего дня другой не было.
- У Игоря нет полноценного конкурента?
– Кто вам это сказал? Габулов был в великолепном состоянии, Беленов, Гильерме, – сказал Черчесов.
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