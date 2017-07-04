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    Станислав Черчесов об ошибке Акинфеева в игре с Мексикой: «После таких игр надо по-мужски промолчать. Тема закрыта»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Станислав Черчесов сборная России Кубок конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об ошибке голкипера Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

    - Судьбу матча с Мексикой решила ошибка Акнифеева. Почему так вышло?

    – Как я не люблю слово «почему». Как будто в первом классе. Вы употребляете слово «ошибка», а мы употребляем слово во вратарском сленге «просчет».

    Не хочу рассуждать про игроков. Мы не делим игроков. Иначе не будет команды. Мы привыкли работать так, чтобы футболист знал, что мы его поддерживаем.

    - Как вы поддержали коллегу?

    – После таких игр иногда надо по-мужски промолчать. Тема закрыта. Идем дальше. Главное – профессиональная реакция.

    - У Игоря она такая?

    – До сегодняшнего дня другой не было.

     

    - У Игоря нет полноценного конкурента?

    – Кто вам это сказал? Габулов был в великолепном состоянии, Беленов, Гильерме, – сказал Черчесов.

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