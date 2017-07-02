Аргентинский полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение «Зенита» на сбор в Австрии, сообщает официальный твиттер клуба.

Ранее стало известно, что 23-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 4 года.

Римляне сообщили, что сумма трансфера Паредеса составила 23 миллиона евро.