Паредес прибыл в расположение «Зенита»
Аргентинский полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение «Зенита» на сбор в Австрии, сообщает официальный твиттер клуба.
Ранее стало известно, что 23-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 4 года.
Римляне сообщили, что сумма трансфера Паредеса составила 23 миллиона евро.
Паредес с нами! https://t.co/i1QDIDLg9d— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 июля 2017 г.
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