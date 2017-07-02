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    Паредес прибыл в расположение «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Леандро Паредес

    Аргентинский полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение «Зенита» на сбор в Австрии, сообщает официальный твиттер клуба. 

    Ранее стало известно, что 23-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 4 года.

    Римляне сообщили, что сумма трансфера Паредеса составила 23 миллиона евро. 

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