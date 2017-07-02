Леандро Паредес о переходе в «Зенит»: «Манчини сыграл важнейшую роль, наш разговор стал решающим»

Полузащитник Леандро Паредес прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

– Леандро, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими впечатлениями.

– Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за «Зенит».

– Что стало ключевым фактором перехода?

– Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.

– Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию?

– Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.

– Вы ведь наверняка наводили справки о Петербурге и «Зените». Может быть, созванивались со Спаллетти и Гараем?

– К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о «Зените» в интернете и узнал многое об этом клубе.

– Что вы бы хотели сказать болельщикам?

– Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы «Зенит» побеждал и радовал вас, – сказал Паредес.