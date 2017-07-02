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    Леандро Паредес о переходе в «Зенит»: «Манчини сыграл важнейшую роль, наш разговор стал решающим»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Леандро Паредес

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свой переход в петербургский клуб. 

    – Леандро, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими впечатлениями.

    – Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за «Зенит».

    – Что стало ключевым фактором перехода?

    – Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере.

    – Как отнеслись ваши родные и близкие к возможности переехать в Россию?

    – Для меня важна семья — это все для меня. Буду постоянно поддерживать с ними связь и держать в курсе того, что со мной происходит.

    – Вы ведь наверняка наводили справки о Петербурге и «Зените». Может быть, созванивались со Спаллетти и Гараем?

    – К сожалению, ни с кем не удалось поговорить. Искал информацию о «Зените» в интернете и узнал многое об этом клубе.

    – Что вы бы хотели сказать болельщикам?

    – Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы «Зенит» побеждал и радовал вас, – сказал Паредес. 

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