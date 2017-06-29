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    Агент Тельо: «Кристиан не захотел ехать в Россию — ни в «Зенит», ни в «Спартак»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Барселона примера Испания возможные трансферы Кристиан Тельо

    Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы полузащитника Кристиана Тельо, заявил, что его клиент отказался переходить в «Зенит» или «Спартак».

    «Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского.

    Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» — он не захотел ехать в Россию», — заявил Хосе Мария Оробитг.

    Тельо на протяжении полутора сезонов играл на правах аренды за «Фиорентину». Футболист принадлежит «Барселоне», его контракт рассчитан до лета 2018 года.

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