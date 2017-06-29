«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2017/18

Сегодня была презентована новая гостевая форма «Барселоны» на следующий сезон.

Выездная экипировка каталонцев от компании выполнена в лазурном цвете.

На домашней и гостевой форме «Барселоны» в этом сезоне впервые появился новый титульный спонсор – японская компания Rakuten.

«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2017/18