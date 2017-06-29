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    «Барселона» представила гостевую форму на сезон-2017/18

    Теги Барселона примера Испания фото Nike игровая форма

    Сегодня была презентована новая гостевая форма «Барселоны» на следующий сезон.

    Выездная экипировка каталонцев от компании Nike выполнена в лазурном цвете.

    На домашней и гостевой форме «Барселоны» в этом сезоне впервые появился новый титульный спонсор – японская компания Rakuten.

    «Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2017/18

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