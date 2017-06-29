«Барселона» представила гостевую форму на сезон-2017/18
Сегодня была презентована новая гостевая форма «Барселоны» на следующий сезон.
Выездная экипировка каталонцев от компании Nike выполнена в лазурном цвете.
На домашней и гостевой форме «Барселоны» в этом сезоне впервые появился новый титульный спонсор – японская компания Rakuten.
«Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2017/18
👕 Así es la segunda equipación 2017/18— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 29 июня 2017 г.
⚽️ La camiseta que nunca duerme
🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/8iBDPa4KwQ
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.