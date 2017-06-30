Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по Смолову»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб не намерен приобретать форварда «Краснодара» Федора Смолова.
«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Возможная информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», – заявил Сарсания.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Спартак», но «Краснодар» потребует у красно-белых 30 миллионов евро. В то же время утверждалось, что «Зенит» готов заплатить за Смолова названную сумму.
Смолов в «Спартаке»? Это провал «Зенита»
Пацан, из-за которого Смолов будет стоить «Спартаку» на 15 миллионов дороже
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.