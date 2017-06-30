Спортивный директор Константин Сарсания заявил, что клуб не намерен приобретать форварда Федора Смолова.

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Возможная информация о том, что он может перейти в , что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», – заявил Сарсания.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в , но «Краснодар» потребует у красно-белых 30 миллионов евро. В то же время утверждалось, что «Зенит» готов заплатить за Смолова названную сумму.

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