Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» заработал около 5 млн долларов за победу в РФПЛ

    Теги Спартак Сергей Прядкин Премьер-лига Россия бизнес РФПЛ

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму заработал «Спартак» благодаря победе в чемпионате России-2016/17.

    О призовых московского клуба

    «Думаю, «Спартак» заработал в районе 5 миллионов долларов».

    О контракте с букмекерской компанией перед сезоном-2017/18

    «Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».

    Леонид Федун: «Бюджет «Спартака» гораздо меньше 150 млн долларов»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться