«Спартак» заработал около 5 млн долларов за победу в РФПЛ
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму заработал «Спартак» благодаря победе в чемпионате России-2016/17.
О призовых московского клуба
«Думаю, «Спартак» заработал в районе 5 миллионов долларов».
О контракте с букмекерской компанией перед сезоном-2017/18
«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».
Леонид Федун: «Бюджет «Спартака» гораздо меньше 150 млн долларов»
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