«Спартак» заработал около 5 млн долларов за победу в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму заработал благодаря победе в чемпионате России-2016/17.

О призовых московского клуба

«Думаю, заработал в районе 5 миллионов долларов».

О контракте с букмекерской компанией перед сезоном-2017/18

«Чемпион в итоге получит где-то на миллион больше, чем в прошедшем сезоне».

Леонид Федун: «Бюджет «Спартака» гораздо меньше 150 млн долларов»