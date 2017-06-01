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    Вагит Алекперов: «Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Лига чемпионов бизнес Лукойл Вагит Алекперов

    Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что финансирование «Спартака», несмотря на победу в чемпионате России, увеличено не будет.

    «Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.

    Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», – сказал Алекперов.

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