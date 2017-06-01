Вагит Алекперов: «Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится»
Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что финансирование «Спартака», несмотря на победу в чемпионате России, увеличено не будет.
«Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.
Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», – сказал Алекперов.
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