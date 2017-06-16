«Спартак» – лидер РФПЛ по числу спонсорских лого на форме, «Зенит», ЦСКА и «Урал» следом

В минувшем сезоне стал лидером российской премьер-лиги по числу спонсорских и партнерских логотипов на форме.

На футболке и шортах каждого игрока московской команды умещались логотипы 11 компаний. Примерно в два раза больше, чем у ближайших преследователей – , ЦСКА и «Урала».

Количество логотипов спонсоров и партнеров на форме:

«Спартак – 11,

«Зенит», «Урал», – по 5,

«Рубин», «Анжи» – по 4,

«Арсенал», «Краснодар», «Терек» – по 3,

«Оренбург», , «Крылья Советов», «Ростов» – по 2,

«Уфа» – 1,

«Амкар», «Томь» – 0.

Примечание: все данные – без учета технического спонсора.

Без титульного спонсора чемпионат заканчивали четыре команды. Это , «Уфа», «Амкар» и «Томь». «Ростов» играл с пустой зоной на груди всю весну, потому что контракт с прежним титульным спонсором истек в декабре и не был продлен. На футболках «Амкара» была только надпись «Пермский край».

Полный текст материала можно прочитать по ссылке: 11 логотипов на одной форме. Спонсорство в чемпионате России.