«Спартак» – лидер РФПЛ по числу спонсорских лого на форме, «Зенит», ЦСКА и «Урал» следом
В минувшем сезоне «Спартак» стал лидером российской премьер-лиги по числу спонсорских и партнерских логотипов на форме.
На футболке и шортах каждого игрока московской команды умещались логотипы 11 компаний. Примерно в два раза больше, чем у ближайших преследователей – «Зенита», ЦСКА и «Урала».
Количество логотипов спонсоров и партнеров на форме:
«Спартак – 11,
«Зенит», «Урал», ЦСКА – по 5,
«Рубин», «Анжи» – по 4,
«Арсенал», «Краснодар», «Терек» – по 3,
«Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» – по 2,
«Уфа» – 1,
«Амкар», «Томь» – 0.
Примечание: все данные – без учета технического спонсора.
Без титульного спонсора чемпионат заканчивали четыре команды. Это «Ростов», «Уфа», «Амкар» и «Томь». «Ростов» играл с пустой зоной на груди всю весну, потому что контракт с прежним титульным спонсором истек в декабре и не был продлен. На футболках «Амкара» была только надпись «Пермский край».
Полный текст материала можно прочитать по ссылке: 11 логотипов на одной форме. Спонсорство в чемпионате России.
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