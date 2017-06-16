Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» – лидер РФПЛ по числу спонсорских лого на форме, «Зенит», ЦСКА и «Урал» следом

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия бизнес Урал

    В минувшем сезоне «Спартак» стал лидером российской премьер-лиги по числу спонсорских и партнерских логотипов на форме.

    На футболке и шортах каждого игрока московской команды умещались логотипы 11 компаний. Примерно в два раза больше, чем у ближайших преследователей – «Зенита», ЦСКА и «Урала».

    Количество логотипов спонсоров и партнеров на форме:

    «Спартак – 11,

    «Зенит», «Урал», ЦСКА – по 5,

    «Рубин», «Анжи» – по 4,

    «Арсенал», «Краснодар», «Терек» – по 3,

    «Оренбург», «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» – по 2,

    «Уфа» – 1,

    «Амкар», «Томь» – 0.

    Примечание: все данные – без учета технического спонсора.

    Без титульного спонсора чемпионат заканчивали четыре команды. Это «Ростов», «Уфа», «Амкар» и «Томь». «Ростов» играл с пустой зоной на груди всю весну, потому что контракт с прежним титульным спонсором истек в декабре и не был продлен. На футболках «Амкара» была только надпись «Пермский край».

    Полный текст материала можно прочитать по ссылке: 11 логотипов на одной форме. Спонсорство в чемпионате России.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться