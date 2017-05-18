Владелец Леонид Федун рассказал о бюджете команды и трансферных планах на межсезонье.

— Есть ли у вас понимание, как будет проходить летняя трансферная кампания «Спартака»?

— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.

— Как изменится бюджет клуба в связи с победой в чемпионате?

— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.

— В прессе фигурировали данные, согласно которым, бюджет «Спартака» около $150 миллионов. Эта информация близка к истине?

— Нет. Он гораздо меньше.

— Вы говорили, что не уйдете из «Спартака», пока не приведете клуб к чемпионству. Сколько сейчас стоит «Спартак»?

— Любовь не продается.

— Сколько клуб зарабатывает на проведении домашних матчей?

— От 30 до 60 миллионов рублей за матч.

Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.

— Кстати, какая сумма положена «Спартаку» за победу в чемпионате России?

— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.

— В «Спартаке» есть ограничения, касающиеся зарплат игроков?

— Есть, конечно. Мы не можем платить игроку больше, чем позволяет наш бюджет. У нас же есть финансовый «фэйр-плей» УЕФА, а это жуткий ограничитель. Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники. Видели, что произошло с «Динамо»? Видели, что произошло с , который отдал назад все деньги, которые заработал на Лиге чемпионов?

Европа установила нам очень жесткие нормативы. Приезжают аудиторы, проверяют наше финансовое состояние. Они проверяют все. Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают.

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