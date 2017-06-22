Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мбаппе может перейти в «Арсенал», позже игрок хочет оказаться в «Реале» или «Барселоне»

    Теги ПСЖ Монако Арсен Венгер премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Человек из окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе высказался о будущем игрока.

    «Килиан размышляет: или ему стоит перейти в клуб-посредник, или сразу нужно идти в топ-клуб.

    Но его цель предельно ясна – до своего 22-летия подписать контракт с одним из двух самых больших клубов мира – с «Реалом» или «Барселоной».

    Если завтра Килиан окажется в «Арсенале», то только благодаря Венгеру. Он умеет развивать молодых футболистов, особенно это касается нападающих сборной Франции – были Тьерри Анри и Николя Анелька.

    Лига Европы не является препятствием», – приводит Le Parisien слова своего источника.

    На 18-летнего форварда также претендует «ПСЖ».

    Килиан Мбаппе: «Либо я перейду в «Реал», либо никуда»

    Звезды «Монако», которых все хотят купить

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться