Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что намерен перейти в .

«Я хочу играть за . Либо я перейду туда, либо никуда», – сказал Мбаппе.

Единственный вопрос для 18-летнего игрока – в выборе момента для совершения трансфера, который оценивается более чем в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Мбаппе и оставить его на следующий сезон в аренде в «Монако».

также продолжает вести борьбу за Мбаппе, и отец игрока хотел бы видеть сына именно в парижском клубе.

Звезды «Монако», которых все хотят купить