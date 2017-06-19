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    Килиан Мбаппе: «Либо я перейду в «Реал», либо никуда»

    Теги ПСЖ Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе заявил, что намерен перейти в «Реал».

    «Я хочу играть за «Реал». Либо я перейду туда, либо никуда», – сказал Мбаппе.

    Единственный вопрос для 18-летнего игрока – в выборе момента для совершения трансфера, который оценивается более чем в 100 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Реал» может купить Мбаппе и оставить его на следующий сезон в аренде в «Монако».

    «ПСЖ» также продолжает вести борьбу за Мбаппе, и отец игрока хотел бы видеть сына именно в парижском клубе.

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