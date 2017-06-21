Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3
Сегодня во Франции завершился чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди женских команд. Сборная России в решающей встрече победила Венгрию и впервые завоевала золотые медали.
За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.
В матче за третье место сборная Украины победила команду Голландии – 15:13.
ЧМ по баскетболу 3х3
Женщины
Нант, Франция
Плей-офф
1/2 финала
Россия – Голландия – 21:9
21 июня. 19.15
Финал
Россия – Венгрия – 19:12
21 июня. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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