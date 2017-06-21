Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3

Сегодня во Франции завершился чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди женских команд. Сборная России в решающей встрече победила Венгрию и впервые завоевала золотые медали.

За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

В матче за третье место сборная Украины победила команду Голландии – 15:13.

ЧМ по баскетболу 3х3

Женщины

Нант, Франция

Плей-офф

1/2 финала

Россия – Голландия – 21:9

21 июня. 19.15

Финал

Россия – Венгрия – 19:12

21 июня. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.