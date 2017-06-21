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    Женская сборная России стала чемпионом мира по баскетболу 3х3

    Теги результаты Баскетбол 3х3 сборная России 3х3 жен чемпионат мира-2017 3х3

    Сегодня во Франции завершился чемпионат мира по баскетболу 3х3 среди женских команд. Сборная России в решающей встрече победила Венгрию и впервые завоевала золотые медали.

    За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

    В матче за третье место сборная Украины победила команду Голландии – 15:13.

    ЧМ по баскетболу 3х3

    Женщины

    Нант, Франция

    Плей-офф

    1/2 финала

    Россия – Голландия – 21:9

    21 июня. 19.15

    Финал

    Россия – Венгрия – 19:12

    21 июня. 22.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

     

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